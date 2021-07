Extern onderzoek naar GGD-rapport waar Tata Steel uit werd geschrapt

Er komt een extern, onafhankelijk onderzoek naar hoe een rapport over kankergevallen in de regio rond Beverwijk tot stand is gekomen. De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) meldt dat daartoe is besloten na overleg met de directeur GGD Kennemerland Bert van de Velden. Hij zou volgens interne documenten opdracht hebben gegeven het vervuilende bedrijf Tata Steel uit het rapport te schrappen.

Het Noordhollands Dagblad schreef zaterdag dat Van de Velden meerdere keren persoonlijk heeft ingegrepen om staalproducent Tata Steel, de grootste bron van luchtvervuiling in de IJmond, uit het rapport te houden. ‘Het woord Tata mag niet worden gebruikt’, zo schreef de GGD-directeur aan zijn medewerkers. Het dagblad meldde dat op basis van documenten die waren opgevraagd via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Diverse Tweede Kamerfracties willen opheldering van het kabinet en spreken van een ‘schandalige’ gang van zaken.

De GGD-Kennemerland en de Veiligheidsregio Kennemerland benadrukken dat in genoemd onderzoek niet is gekeken naar de oorzaken van de longkankergevallen, maar alleen naar de aantallen. Dat zou de reden zijn dat eventuele veroorzakers niet ‘specifiek bij naam’ genoemd worden. ,,GGD Kennemerland heeft zorgvuldigheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan”, stelt Marianne Schuurmans, voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland in een toelichting op het besluit een extern onderzoek in te stellen naar het GGD-rapport.

Objectief

,,Het is van het grootste belang dat haar onderzoeken en rapporten onafhankelijk, wetenschappelijk onderbouwd en objectief zijn. Dit moet boven iedere twijfel verheven zijn.” Schuurmans wijst erop dat de bewoners ervan op aan moeten kunnen dat de gezondheidsdienst altijd in hun belang handelt, ook omdat de inwoners van de regio zich ‘al lange tijd terechte zorgen maken over de toename van het aantal gevallen van kanker’. Zo heeft advocaat Bénédicte Ficq al eerder aangiftes ingediend namens elfhonderd mensen en acht organisaties tegen Tata Steel wegens het berokkenen van gezondheidsschade. Het Openbaar Minister (OM) onderzoekt de zaak.

Het is nog niet bekend wie het externe onderzoek gaat uitvoeren, maar de veiligheidsregio wil dat dit zo snel mogelijk begint. Om de externe onderzoeker en de bij het GGD-rapport betrokken medewerkers alle ruimte te bieden, draagt Van de Velden de aansturing van deze personeelsleden lopende het externe onderzoek over aan directeur Frans Schippers van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Longkanker

Op basis van de documenten die het Noordhollands Dagblad opvroeg, 345 pagina’s aan e-mails en Whatsapp-berichten van GGD-medewerkers, constateert de krant dat een rapport 25 procent meer gevallen van longkanker in de regio meldde dan het landelijk gemiddelde. Via andere wegen kwam de krant erachter dat in dichtbevolkte wijken het percentage longkankergevallen nog eens tweemaal zo hoog is. En dat dit niet in het rapport terechtkwam.