Extinction Rebellion bezet VOC-schip in strijd tegen Zwarte Piet

Bijna 300 dagen hield corona hen uit elkaar, nu is Krijn (71) eindelijk weer bij zijn Ank (70)

Ze hadden samen een bedrijf, waren haast altijd bij elkaar. Tot het coronavirus Krijn (71) en Ank (70) uit IJsselstein van elkaar scheidde. Achter elkaar werden ze opgenomen in het ziekenhuis, op de ic lagen ze in een poosje in kamers tegenover elkaar. Ank kon haar man alleen via het raampje in de deur zien. Daarna scheidde een lang revalidatietraject het paar opnieuw. Maar nu, na 298 dagen, is Krijn weer thuis. Eindelijk.

1 december