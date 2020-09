Extra drukte door coronatijd: veel overlast van asociale recreanten in de natuur

Terwijl het de laatste jaren al drukker werd in de natuur, heeft het coronavirus geleid tot nog meer publiek. Volgens bijna alle 158 ondervraagde boswachters en groene boa's (98 procent) is het dit jaar duidelijk drukker in de natuurgebieden dan voorgaande jaren. 83 procent van hen geeft aan dat dit heeft geleid tot overlast, zoals afval, illegale feesten in stiltegebieden, korte lontjes van recreanten, kamperen op plekken waar dat niet is toegestaan en open vuur in kwetsbare natuur.