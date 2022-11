Extra gegevens gelekt van ruim 2800 pashouders TU Eindhoven

Podcast Over de liefde: ‘Mannen worden soms verliefd op onze escorts’

Debby Gerritsen praat in de podcast Over de liefde met bekende gasten over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is Marike van der Velden, eigenaresse van escortbedrijf Society Service, te gast om te praten over het leven van een high class escortdame. Is dat echt zo glamoureus als we vaak denken? Marike van der Velden: ‘Mensen die puur op zoek zijn naar een erotische ervaring zijn niet aan het goede adres bij mij’

6 november