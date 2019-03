Extra veiligheidsmaatregelen bij Utrechtse scholen, Schiphol tot Mediapark

In heel het land zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen na de schietpartij in Utrecht . Op het Binnenhof, het Mediapark in Hilversum tot Utrechtse scholen en Schiphol: overal is extra toezicht ingezet. De NCTV heeft het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht verhoogd naar niveau 5 .

De waakzaamheid is groot in heel het land. In Den Haag op het Binnenhof zijn de politie en marechaussee extra zwaar bewapend aanwezig na de schietpartij in Utrecht. Premier Rutte sprak in Den Haag over een’verontrustende’ situatie en zei zich ‘zorgen te maken’.

In Utrecht zijn veel manschappen op de been. Scholen in de omgeving hebben de opdracht gekregen om hun deuren gesloten te houden. Alle moskeeën in Utrecht zijn inmiddels ook op slot. Verder is politie aanwezig op uitvalswegen vanuit Utrecht richting het zuiden van het land is de politie .

Ook op het Mediapark in Hilversum zijn uit voorzorg extra beveiligingseenheden ingezet. Op Schiphol is er volgens de marechaussee sprake van ‘verhoogde waakzaamheid’. ,,We zijn nog alerter. Dat houdt in dat er zichtbare en onzichtbare maatregelen zijn. Zichtbaar kan betekenen dat je meer mensen op de terminal rond ziet lopen. Over bewapening van die mensen doen we geen uitspraken", aldus een woordvoerder van de defensietak, die gaat over de veiligheid van plekken als Schiphol.

Politiekorpsen in het land volgen de ontwikkelingen in Utrecht nauwgezet. Zo heeft Rotterdam extra toezicht ingesteld op stations en bij moskeeën.