Extreem dichte mist op de snelweg: ‘Het leek de Walking Dead wel’

Op Twitter deelt boswachter Tim een schokkende foto van zijn zus die op de A73 voor de auto loopt, nadat zij en haar vriend tegen een vangrail waren belandt. Op de foto die vanuit de auto is gemaakt, is de vrouw die voor de auto loopt door de extreem dichte mist amper te zien. Op een screenshot die de boswachter deelt valt te lezen dat zijn zus de situatie omschrijft als een soort Walking Dead. ,,Je hoorde wel mensen, maar zag ze niet tot ze ineens voor je stonden.’’



Meerdere mensen reageren dat ze hetzelfde hebben meegemaakt op de snelweg die van Nijmegen naar Maastricht loopt. ,,Stapvoets rijden maar toch eenmaal de berm in door het slechte zicht. En afslag werd gemist. Dus ook maar te voet verder”, schrijft iemand. Ook in Noord-Brabant kwam zeer dichte mist voor. ,,Wij reden vannacht terug naar Uden... Vanaf Oss was het niet meer te doen... Doodeng vond ik het", laat een ander weten.