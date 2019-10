F-35 in Nederland; nu komen de échte toestellen om mee te vechten

video Hof verlaagt straffen van blokkeer­frie­zen, taakstraf van 90 uur

12:15 Vijftien blokkeerfriezen hebben vandaag van het gerechtshof in Leeuwarden een taakstraf van 90 uur gekregen en dat is een stuk lager dan aanvankelijk was geëist. Ook ‘boegbeeld’ Jenny Douwes uit Drachten kreeg 90 uur, terwijl tegen haar de maximale taakstraf van 240 uur plus een voorwaardelijke celstraf van drie maanden was geëist. Van opluchting was echter geen sprake, de blokkeerfriezen hadden gehoopt op vrijspraak.