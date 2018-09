Fabrikant controleert alle stints na spoorongeval Oss

VVD-senator verdacht van belangen­ver­stren­ge­ling

7:20 Senator Anne-Wil Duthler (VVD) stemde in juli 2014 over een wetsvoorstel waarin adviezen van haar eigen bedrijf zijn opgenomen. Dat schrijft onderzoeksplatform Follow the Money (FTM). De stem van Duthler was doorslaggevend voor de omstreden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)