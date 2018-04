​Fabrikant onder vuur na schrappen ‘Kolonisten’ uit Catan-spel

999 Games heeft het woord ‘Kolonisten’ verbannen van de dozen en boekjes bij het gezelschapsspel Kolonisten van Catan, zo werd vandaag bekend . ,,Die term is sinds een jaar of tien zó beladen geworden, dat we het niet meer willen gebruiken voor onze spellen'', zei woordvoerder Bert Calis van 999 Games gisteren tegen deze krant.

Artikel AD niet onjuist

Woordvoerder Bert Calis laat in een telefonische toelichting weten dat het artikel in het AD niet onjuist is, maar dat hij de krant gisteren ‘onvolledig’ heeft geïnformeerd. De ‘negatieve connotatie’ van het woord ‘kolonisten’ en de klachten daarover waren wel degelijk redenen om de naam van het spel te veranderen.

,,Maar blijkbaar was er nog een reden waar ik gisteren nog niet van wist'', zegt hij nu. ,,Die context willen we met dit persbericht meegeven.'' In het persbericht staat dat de internationale naamswijziging in 2014 is doorgevoerd. De woordvoerder van het bedrijf bevestigt – net als gisteren – dat de discussie over de naam en de bijbehorende klachten al speelden in 2012.