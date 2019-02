Fabrikant peperduur medicijn sleept minister Bruins voor de rechter

De maximumprijs die fabrikanten kunnen vragen voor geneesmiddelen, wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde maximumprijs van hetzelfde medicijn in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Vertex vindt dat er voor Orkambi onterecht wordt gekeken naar het prijsniveau in het VK, omdat het taaislijmmiddel in dat land niet wordt vergoed, legt een woordvoerder van het Ministerie van Volksgezondheid uit. Hoewel het medicijn er al beschikbaar is, onderhandelen de Britten nog met het farmaceutische bedrijf over de prijs. Vertex claimt het Verenigd Koninkrijk in vergelijking met andere landen de laagste prijs te hebben gegeven, maar de Britse regering wil daar nog bewijs van zien.

De rechtszaak in Nederland heeft geen gevolgen voor de gebruikers van Orkambi, zegt minister Bruins. ,,Deze zaak heeft geen effect op de prijsafspraak met Vertex die geldt voor de Nederlandse patiënt.’’ Het ministerie ziet de zaak met vertrouwen tegemoet.

Gesteggel

Er is lang gesteggeld over de prijs van het peperdure medicijn voordat het werd opgenomen in het basispakket. De fabrikant vroeg oorspronkelijk 170.000 euro per patiënt per jaar voor het taaislijmmiddel. Die prijs vond de overheid echter niet in verhouding staan tot de effectiviteit. Bruins’ voorganger Edith Schippers sloot er aan het einde van haar termijn als minister alsnog een akkoord over, zonder dat de prijs werd bekendgemaakt.

Bruins opende twee weken geleden nog een speciaal laboratorium van een Haagse apotheker, die een goedkoper alternatief van Orkambi gaat maken.