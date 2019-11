Facebook verwijdert ‘racistische’ cartoon van Zwolse striptekenaar

Een strip van Evert Kwok is verwijderd van Facebook, omdat een woordgrap discriminerend zou zijn. Tekenaar Tjarko Evenboer (36) uit Zwolle is verbaasd. ,,Dit is doorgeslagen politieke correctheid.’’

Evert Kwok wordt gemaakt door Tjarko Evenboer (36) uit Zwolle en Eelke de Blouw (39) uit Amersfoort. Het duo plaatste vanochtend een stripje over een vrouw die bouillonblokjes vergat te kopen en aan haar man vraagt: ‘Hebben we nog ergens een pakkie staan?’. Waarna de man vervolgens met een Pakistaan aan komt zetten. Tot hun verbazing heeft Facebook de post, na klachten van gebruikers, verwijderd. De makers zijn ‘flabbergasted’. We bellen met maker Tjarko Evenboer....

Vertel, wat is er gebeurd?

,,We hebben een naar ons idee vrij onschuldig stripje online gezet met een woordgrap. Met een ‘pakkie’ bedoelt de vrouw duidelijk een pakje bouillonblokjes. Manlief verstaat ‘pakkiestaan’. Hij komt dus met een Pakistaan op de proppen. Het is een volledig absurde situatie en bovendien onschuldig bedoeld. Hier zijn klachten over gekomen bij Facebook en zij besloten de strip te verwijderen.’’

Wat is precies het probleem?

,,Het gaat om het woord ‘pakkie’, dat zou kunnen slaan op het scheldwoord ‘Paki’. We kenden de term ‘paki’ niet eens toen we de grap tekenden. Wij zijn absoluut anti-racisme. Dat onze Pakistaan-cartoon nu als racistisch wordt gezien, gaat helemaal nergens meer over.’’

Je hebt het nog even gegoogled?

,,Ja, het blijkt dat het vooral in Groot-Brittannië een scheldwoord is. Het vervelende is dat er meerdere mensen zijn die de grap verkeerd begrepen hebben. Ze dachten dat de man in het stripje verstaan heeft: ‘Hebben we niet ergens een Paki staan?’ In dat geval zouden we bewust een scheldwoord erin verwerkt hebben, maar dat was dus niet zo.’’

Vervolgens brak er een rel los op Facebook? Bijna 700 reacties...

,,Er is een discussie losgebarsten die heel fel is en geen nuance meer kent. Wij hebben er nog een post aan gewijd om duidelijk te maken dat wij niks racistisch met die grap bedoeld hebben. Wat er nu allemaal gebeurt dat vinden we nogal doorslaan.’’

Heb je zoiets ooit eerder meegemaakt?

,,Wij blijven altijd vrij duidelijk weg bij alle thema's waar mensen moeite mee zouden kunnen hebben. Naar ons eigen idee zijn we een heel correcte cartoon. De grap is dat we een week geleden nog commentaar kregen, omdat we een roetveegpiet in een cartoon hadden zitten. Toen waren het de pro-zwartepieters die boos werden. Je kunt het nooit goed doen, lijkt wel.’’

Ga je voortaan voorzichtiger te werk?