Facebook zet definitief streep door zwaar omstreden plannen voor datacenter in Zeewolde

Het moederbedrijf van Facebook ziet af van de bouw van het omstreden datacenter in Zeewolde . Volgens het bedrijf is er geen ‘goede match’ met de omgeving.

Tegen de komst van het datacenter was veel verzet. Het kabinet stak eerder deze maand al voorlopig een stokje voor de bouw, door de grond nog niet beschikbaar te stellen. Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, besloot de plannen eerder al voorlopig op te schorten. Nu zijn de plannen dus definitief van de baan.

,,Wanneer we een locatie voor een datacenter overwegen, ligt onze prioriteit bij een goede match met de omgeving. Uiteindelijk hebben we besloten dat het bouwen van een datacenter in Zeewolde niet de juiste investering is”, zegt het Amerikaanse concern nu. ,,We beëindigen onze ontwikkelingsplannen en we werken nauw samen met gemeente en provincie om dit project efficiënt af te sluiten.”

Fel protest

Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad van Zeewolde nog in met de komst van het datacentrum. De gemeente Zeewolde wilde het datacentrum, dat het grootste van Nederland moest worden, destijds heel graag binnenhalen. Dat zou extra banen en belastinginkomsten opleveren. De milieubeweging voerde echter fel protest. Het grote stroomverbruik was een heikel punt voor critici. Net als onder meer de vraag of de restwarmte wel goed gebruikt kon worden.



Ook onder de inwoners van Zeewolde, die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart tegenstanders aan een meerderheid in de gemeenteraad hielpen, was er veel weerstand. Het kabinet - eigenaar van de grond - zag het energie- en waterslurpende megadatacenter ook niet zitten. ,,Nederland is zo klein en de schaarste zo groot, dat we het ons niet kunnen veroorloven slordig met onze ruimte en energie om te gaan’’, verklaarde minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening).

Of Meta nu in Nederland op zoek gaat naar een andere locatie voor een datacenter, wil een woordvoerder van het bedrijf niet zeggen. Ook gaat de onderneming niet in op vragen over wat het Meta kost nu de plannen in Zeewolde niet doorgaan.

Volledig scherm Klimaatactivisten van Extinction Rebellion tijdens een eerder protest tegen het datacenter. © Extinction Rebellion

Volledig scherm Een datacenter van Meta © Meta