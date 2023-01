‘Fakkeldreiger’ Kaag wordt lijsttrekker Jezus Leeft bij provinciale verkiezingen

Max van den Berg, de man die tot zes maanden cel is veroordeeld omdat hij met een brandende fakkel voor het huis van minister Kaag stond, wil meedoen aan de provinciale verkiezingen in maart. De partij Jezus Leeft heeft hem als lijsttrekker op de kieslijst gezet in de provincie Noord-Holland.

Activist Van den Berg belde, met een grote, brandende fakkel in zijn hand, in januari 2022 aan bij de woning van Kaag en zei ‘mevrouw Kaag’ te willen spreken. Een groepje mensen dat bij B. hoorde scandeerde ‘NSB, weg ermee’. Van den Berg zelf riep voor de voordeur ‘dat we hier geen World Economic Forum willen’. Een verwijzing naar een vermeend complot van een elite dat ‘het volk wil onderwerpen’. Het incident werd door andere activisten live uitgezonden op Facebook.

Minister Kaag en haar gezin waren op dat moment thuis en voelden zich bedreigd. Van den Berg kreeg in januari vorig jaar zes maanden cel. De Amsterdammer ging in hoger beroep tegen die straf. De zitting in hoger beroep is maandag.

Tijdens de zitting in de rechtbank Den Haag zei Van den Berg maandagochtend ‘een toekomst te willen opbouwen en mee te gaan doen aan de verkiezingen’: ,,Ik sta op de lijst.”

Jezus Leeft

De politieke partij Jezus Leeft bevestigt desgevraagd dat de Amsterdammer bij hen op een lijst staat. ,,Als nummer 1 voor de provincie Noord-Holland’’, zegt Florens van der Spek, een van de partijleiders van Jezus Leeft. ,,Max is al een tijd actief voor ons, al van voordat hij veroordeeld is. Wij vinden dat hij geen strafbaar feit heeft gepleegd, er was voor ons geen sprake van een dreigement aan Kaag. Hij wilde alleen met haar praten.” Van der Spek stelt ‘niet achter de actie op zichzelf’ te staan. Van den Berg droeg bij veel van zijn acties een rood JezusLeeft-petje.

Jezus Leeft haalde bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2019 in heel Nederland iets meer dan 2300 stemmen. Dat leverde in geen enkele provincie een zetel op. ,,Het is voor ons sowieso altijd een strijd om voldoende handtekeningen te krijgen om in alle provincies mee te kunnen doen’’, zegt Van der Stelt.

Kiesraad

Alle partijen die mee willen doen aan de provinciale verkiezingen moeten maandag hun kieslijsten inleveren bij de Kiesraad. Een woordvoerder van de raad meldt ‘dat een partij er zelf over gaat of ze iemand met een strafblad op de kieslijst zetten'. De Kiesraad kan iemand alleen afwijzen als hem of haar het actieve of passieve kiesrecht (het recht om gekozen te worden) is ontnomen. Een rechter kan dat recht ontnemen als hij iemand veroordeelt voor een celstraf van minimaal 1 jaar voor een feit ‘waarbij sprake moet zijn van een ernstige aantasting van de grondslagen van het Nederlandse staatsbestel', zo meldt de Kiesraad. ,,Het mag duidelijk zijn dat hiervan niet snel sprake is.” De provinciale verkiezingen zijn op 15 maart.

Psychische gezondheid

Tijdens de rechtszaak in januari en vandaag in hoger beroep ging het ook lang over de psychische gezondheid van Van den Berg. Hij wordt door een psychiater als ‘kwetsbaar, beïnvloedbaar en instabiel’ beoordeeld, ‘met een risico van escalatie'. Van den B. zat een deel van zijn straf al uit, maar werd in juni uit hechtenis geschorst in afwachting van zijn hoger beroep. Niet veel later werd hij weer opgepakt omdat hij de voorwaarden van zijn schorsing overtrad. Zo mocht hij onder meer niet meer in Den Haag komen. Van den Berg ging direct na zijn vrijlating weer door met actievoeren.