Familie doodgeschoten Humeyra (16): ‘Politie had haar moeten redden’

Humeyra werd 18 december op het Rotterdam Design College doodgeschoten door haar ex. Aan het drama gingen vijftien maanden dreiging vooraf, waarin de familie herhaaldelijk aanklopte bij politie en justitie. Tevergeefs, vertellen zij in een interview met het AD, dat morgen wordt gepubliceerd. De familie overweegt juridische stappen.

De 16-jarige Humeyra werd al sinds september 2017 gestalkt en bedreigd door haar ex-vriend Bekir E., met wie zij een korte relatie had totdat ze ontdekte dat hij ouder (toen 30) was dan hij had verteld. In mei 2018 deed ze aangifte nadat hij haar had mishandeld. Hoewel er toen door de rechter-commissaris en later bij de veroordeling in augustus door de rechter contactverboden waren opgelegd, bleef Bekir haar bedreigen met de dood. Toch werd hij niet vastgezet.

,,Ze had nog geleefd als de politie haar werk had gedaan. Wij krijgen Humeyra niet terug, maar dit mag nooit meer gebeuren”, zeggen de zussen van het meisje. Hun ouders zijn na het drama compleet ingestort. ,,Niemand heeft ons serieus genomen.”

Tweede aangifte

De politie laat de woordvoering over de zaak aan het Openbaar Ministerie (OM). In oktober kreeg Humeyra een brief van het OM, over een tweede aangifte, eind mei, toen Bekir de voorwaarden voor schorsing van zijn voorlopige hechtenis had geschonden. De officier van justitie schrijft dan: ,,Verdachte heeft al straf gekregen in een andere strafzaak. Ik vind het niet nodig om de verdachte nog een keer voor de rechter te laten komen.” ,,Bizar’’, zegt advocaat Nelleke Stolk die de familie bijstaat. ,,Het was overduidelijk dat hij gevaarlijk is.’’

Bekir E. had al een strafblad voor mishandelingen. De familie snapt niet waarom justitie Bekir ondanks het schenden van het contactverbod en z’n veroordeling, nooit is vastgezet. Het Openbaar Ministerie zegt dat ze Bekir wel wilde oppakken maar dat hij spoorloos was. Uiteindelijk werd hij 14 september toch aangehouden. Volgens justitie werd Bekir echter niet vastgezet omdat hij in hoger beroep was gegaan tegen de straf voor mishandeling en omdat hij Humeyra ‘al drie weken’ met rust zou hebben gelaten.

De familie onderzoekt nu de mogelijkheden voor juridische stappen. De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het handelen van de politie in aanloop naar het doodschieten van Humeyra.