Familie in rouw na drama in stal: dertien koeien komen om in eigen mest na explosie

De koeien vielen in hun eigen mest doordat de emissievrije betonnen vloer van de stal, die pas vorig jaar in gebruik werd genomen, instortte na een explosie. Dat veehouder Freek ter Weele het nog kan navertellen, is een wonder. De explosie ging namelijk gepaard met een steekvlam, die tot aan het bijna tien meter hoge dak in de stal reikte. Ter Weele hield er enkel verschroeide haren aan over.