Familie Ivana Smit stapt naar de rechter in de VS

Het paar, Alexander en Luna Johnson, verblijft momenteel in Miami in de Verenigde Staten, zo heeft journalist Thijs Zeeman ontdekt. Hij filmde een confrontatie met Luna op straat en stelde haar vragen over de kwestie.

Het stel was tijdens het onderzoek naar de dood van Smit van de radar verdwenen. De 18-jarige Nederlandse werd in december 2017 naakt gevonden na een val van de twintigste verdieping van het flatgebouw, waar de Johnsons woonden. Smit was in hun appartement. Het Amerikaanse stel werd na hun ondervraging vrijgelaten en werkte niet mee aan het onderzoek van de rechtbank in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur om te bepalen of vervolging zou worden ingesteld.