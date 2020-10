Familie Ivana Smit start rechtszaak tegen politie Kuala Lumpur wegens ‘incompetentie’

De familie van Ivana Smit sleept de Maleisische politie voor de rechter. Bijna drie jaar na de dood van het fotomodel tast de familie nog steeds in het duister. Van het toegezegde moordonderzoek is niets vernomen. Reden om de politie voor de rechter te slepen wegens ‘incompetentie, onprofessioneel gedrag en wellicht corruptie’.

Vorig jaar 22 november oordeelde de rechter in Maleisië in hoger beroep dat de dood van Smit onderzocht moest worden als moord. De politie in Kuala Lumpur gaf een paar dagen later een persconferentie dat er een onderzoek werd gestart. Sindsdien is er niets meer van vernomen. De familie van Ivana Smit vreest dat er niets is gedaan. Verzoeken om informatie blijven onbeantwoord.

Ivana Smits naakte en ontzielde lichaam werd 7 december 2017 gevonden op een balkon van een appartementencomplex in Kuala Lumpur. De 18-jarige vrouw was tientallen meters gevallen. Het Amerikaanse echtpaar waarmee ze de avond en nacht had doorgebracht, Alex en Luna Johnson, zegt niet te weten hoe Ivana daar terecht is gekomen. Ze lagen te slapen na een wilde uitgaansnacht, verklaarden ze.

De familie Smit heeft nooit geloofd dat de dood van Ivana een ongeluk was en kregen justitie in Maleisië zover dat er een rechtszaak kwam om de feiten boven tafel te krijgen. Dat bracht geen duidelijkheid. Mogelijk was Ivana al overleden voordat ze naar beneden viel, bleek uit onderzoek van de Nederlandse patholoog Frank de Groot, maar volgens experts in Kuala Lumpur was de val van de 20e verdieping de doodsoorzaak.

Cold case

,,Ik laat de dood van mijn dochter geen cold case worden’’, briest Marcel Smit, haar vader. Hij hoopt dat de procedure van de familie tegen de politie in Kuala Lumpur het moordonderzoek nieuw leven inblaast.

Noch de familie Smit, noch het Amerikaanse echtpaar heeft iets gehoord van de politie in Maleisië sinds de aankondiging vorig jaar november dat er een moordonderzoek zou worden gestart.

Volgens de familie Smit is hun dochter over de rand van het balkon gegooid nadat ze was overleden aan een overdosis drugs. De Johnsons ontkennen iedere betrokkenheid bij de dood van de Nederlandse. Ze zeggen dat ze niet zijn benaderd door de Maleisische politie sinds ze zijn verhuisd van Kuala Lumpur naar Miami in de Verenigde Staten.

Volledig scherm © AD

Advocaat Sébas Diekstra, die de familie in Nederland bijstaat, steunt de rechtszaak die door de Maleisische advocaat Sankara Nair wordt voorbereid. De dood van Ivana Smit was al twee keer eerder onderzocht. Bij de rechtszaak naar de feiten bleek dat door de recherche fout op fout was gestapeld. De lijst is eindeloos: de temperatuur van Smit was niet opgenomen om het tijdstip van overlijden vast te stellen, de schoonmaker van de Johnsons kon het appartement waar de drie seks hadden gehad schoonmaken voordat de technische recherche kwam, rechercheurs liepen door eventuele sporen heen en de foto’s van het gevonden lichaam waren zo slecht dat er nauwelijks conclusies uit te trekken waren.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Verbijsterd

,,Ook de openbaar aanklager in Maleisië was verbijsterd over de amateuristische wijze waarop het onderzoek is verricht’’, zegt Diekstra. ,,Uiteraard is het vertrouwen er dat deze procedure kans van slagen heeft. De rechter van het gerechtshof die de zaak heeft herzien, heeft in niet mis te verstane woorden aangegeven hoe dramatisch slecht het onderzoek door de Maleisische politie is verricht.’’ De familie Smit verwijt de politie ‘incompetentie, onprofessioneel gedrag en wellicht corruptie’.

Woede

Eind vorig jaar toen de dood van Ivana werd gezien als moord was er hoop bij de familie Smit, maar die is nu veranderd in woede en frustratie. ,,We hopen dat er wat politiebobo's in Kuala Lumpur eieren voor hun geld kiezen en het onderzoek zullen kickstarten’’, zegt Smit. ,,Het is onbegrijpelijk dat een jaar na de uitspraak van het hoger beroep nog geen telefoontje of mailtje richting de Johnsons is gegaan met het verzoek om een verklaring.’’

De familie heeft alle verzoekformulieren inmiddels getekend en Nair is bezig met de voorbereiding van de civiele zaak. Marcel Smit: ,,Ik heb advocaat Nair gezegd dat hij en Diekstra al het geld mogen houden als er een schadevergoeding wordt toegewezen. Daar gaat het ons niet om. Wij willen gerechtigheid.’’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.