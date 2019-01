Familie kroongetuige eist betere beveiliging, hoogoplopende ruzie met OM

Onlangs spande een familielid zelfs een kort geding aan tegen de Nederlandse overheid. Die eiste dat hij meer geld zou krijgen en beter beveiligd zou worden, bevestigt een advocaat die betrokken is bij de familie. Vanwege veiligheidsredenen werd dit proces achter gesloten deuren gevoerd. Het OM weigert ieder commentaar. Bronnen bij de rechtbank melden dat de eisen van de familie zijn afgewezen.

Moord op broer kroongetuige

In maart 2018 werd Nederland opgeschrikt door het nieuws dat Reduan B. (41) in zijn eigen kantoor werd geliquideerd. Hij werd doodgeschoten omdat zijn jongere broer Nabil (31) in ruil voor strafvermindering belastende verklaringen heeft afgelegd over Ridouan Taghi (41) en Saïd Razzouki (46), die volgens het OM aan het hoofd staan van een nietsontziende drugsgroepering die zeker twintig liquidaties heeft laten uitvoeren. Donderdag doet de Amsterdamse rechtbank uitspraak tegen de man die heeft bekend Reduan te hebben doodgeschoten.

Sinds de moord op de volstrekt onschuldige Reduan is het leven van de familie B. volledig op zijn kop gezet. In allerijl werden familieleden door zwaarbewapende politieteams geëvacueerd. Sindsdien worden zij bewaakt, leven ze in safehouses en hebben zij nieuwe identiteiten gekregen.

Volledig scherm Politieonderzoek in Amsterdam, waar Reduan B. in het kantoor van zijn bedrijf werd doodgeschoten. © anp

Geheel verzorgde reis naar pretpark

Er zijn tienduizenden euro’s uitgegeven aan nieuwe huizen, die allemaal beveiligd moesten worden met hypermoderne camerasystemen. Ook is veel geld uitgegeven aan nieuwe auto’s. Daarnaast worden de personen die vanwege de dreiging hun werk niet meer kunnen uitvoeren, financieel gecompenseerd. En hoewel er bij politie en justitie begrip is voor de situatie waarin de familie B. terecht is gekomen bestaat er ook irritatie over sommige declaraties die enkele familieleden doen. ,,Het kan niet zo zijn dat wij een geheel verzorgde reis naar een pretpark van de hele familie moeten betalen. Dat heeft niets met veiligheid te maken. En kogelwerende dekens ter waarde van duizenden euro’s, die niet nodig zijn. Waarom moeten wij die betalen,” vraagt een betrokkene zich af.