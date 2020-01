Familie Mitch Henriquez eist opheldering over inspectierapport

De familie van de in 2015 bij een hardhandige arrestatie omgekomen Mitch Henriquez eist opheldering over een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Klokkenluiders meldden aan deze site dat het rapport van hogerhand gecensureerd zou zijn.

De familie van Mitch Henriquez vraagt minister Ferd Grapperhaus (Justitie) per direct te laten weten welke zaken uit het rapport gehaald zijn. ,,Dit mede omdat er nog een cassatie loopt en een procedure bij het Europese Hof aanhangig is gemaakt waarbij de familie het optreden van de Nederlandse autoriteiten hekelt’’, zegt advocaat Richard Korver namens de moeder, zussen en neef van Henriquez.

Mitch Henriquez stierf in juni 2015 op een festival in het Haagse Zuyderpark als gevolg van een hardhandige arrestatie. Nadat hij agenten had geprovoceerd, werd hij met een nekklem, pepperspray en harde klappen naar de rond gewerkt. In een hoger beroepsprocedure werd de agent die de nekklem toepaste vorig jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.

‘Onjuiste informatie’

De Inspectie Justitie en Veiligheid presenteerde in 2016 een onderzoeksrapport naar het gebruik van de nekklem. Gisteren bleek dat klokkenluiders binnen de inspectie dit rapport hebben genoemd als één van de voorbeelden van beïnvloeding. Bepaalde conclusies, mogelijk over de bekwaamheid van de betrokken agenten, zouden volgens hen niet in het rapport zijn opgenomen.

Voor de familie Henriquez komt deze onthulling als een klap aan. ,,De familie heeft gedurende de zaak meermaals moeten constateren dat de overheid onjuiste informatie naar buiten bracht. Zo werd er een onjuist persbericht (Mitch werd onwel in een busje van de politie) naar buiten gebracht, werden verkeerde beelden in het strafdossier gestopt en werd een niet bestaand syndroom ten tonele gevoerd. Met betrekking tot de nekklem is het onderzoek van de Inspectie naar de toepassing van de nekklem in de strafzaak gebruikt’’, zegt advocaat Richard Korver.