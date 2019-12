Familie overdonderd door vele reacties: gehandicapte Henk kan eindelijk weer douchen

De gehandicapte Henk Nijland kan na tweeënhalve maand eindelijk weer onder de douche. Nog voor de kerst helpt zorgorganisatie Aveleijn Henk verhuizen, omdat hij in zijn huidige woning in Almelo niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.

,,Wij zijn wel verwonderd dat Aveleijn nu met stoom en kokend water wel andere huisvesting voor ons familielid kan regelen. Terwijl we maanden bezig zijn geweest om daar naar te vragen, zonder resultaat’’, reageert achternicht Jeanine Vos.

Dat gezegd hebbende, overheerst bij de familie de blijdschap. Henk Nijland krijgt een vrijwel nieuw appartement in Oldenzaal. ,,Aveleijn helpt zaterdag zelfs met verhuizen. In het nieuwe huis is goede begeleiding. Er zijn verpleegkundigen en ze hebben een nachtdienst’’, zegt Vos.

Geen dagbesteding

Continue zorg is belangrijk omdat Henk elke nacht wel 25 keer op de noodknop drukt. De 79-jarige verstandelijk beperkte man raakte sterk van slag nadat hij in april zijn heup brak. Na een verblijf in het ziekenhuis en daarna op een revalidatieafdeling van een verpleeghuis, keerde hij terug in zijn oude appartement in woonvorm De Riet in Almelo.

Maar daar is volgens de familie te weinig medische zorg. Henk kan niet naar de dagbesteding, waardoor hij wegkwijnt. Bovendien past de rolstoel van Henk niet in de badkamer, waardoor hij al sinds begin oktober niet heeft gedoucht. Nadat de familie gisteren de publiciteit zocht, stroomde de mailbox van Jeanine Vos vol met hartverwarmende reacties.

Naar FC Twente

Eén daarvan kwam van Raymond Wegdam uit Hengevelde. Hij wilde Henk deze dinsdagavond meenemen naar FC Twente-Go Ahead Eagles. ,,Henk verdient het’’, lichte hij zijn motivatie toe. Het bezoek ging uiteindelijk niet door, omdat Aveleijn niet meewerkte. Er was geen begeleiding om met Henk mee te gaan. Bovendien leek het Aveleijn beter dat Henk even tot rust zou komen.

Wegdam is teleurgesteld, maar zegt dat zijn aanbod blijft staan voor een moment dat het wel te realiseren valt. De Hengevelder benaderde ook drie basisscholen met de vraag of leerlingen kerstkaarten voor Henk willen maken.

Ook zorgboerderij ’t Klein Wierke uit Bornerbroek meldde zich bij de familie. Voor Henk Nijland in april zijn heup brak, ging hij dagelijks naar deze boerderij. De zorgboerderij wil kijken of ze kunnen regelen dat Henk weer kan komen. ,,We horen nog of dat haalbaar is.’’

Kaartje sturen?