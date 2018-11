Familie overleden Onur (14) wil dat sexting-trio wordt vervolgd

Hun 14-jarige zoon sprong in februari vorig jaar van een flat, nadat drie leeftijdsgenoten een naaktfoto van hem op sociale media verspreidden. Onur heeft zijn kwelgeesten volgens zijn ouders gesmeekt om te stoppen met het verspreiden van zijn foto. Toch plaatsten zij die de volgende dag ook op Instagram. Dan kan hij er niet meer tegen en maakt een eind aan zijn leven.



De verantwoordelijken -twee meisjes en een jongen - werden niet vervolgd. De officier van justitie hield de drie tieners alleen verantwoordelijk voor het verspreiden van de foto, sexting genaamd. Niet voor de dood van Onur. Het zou om – sociaal – zeer kwetsbare kinderen gaan, die de gevolgen niet konden overzien. Maar over hun achtergrond werden geen mededelingen gedaan.



De drie dienden zich wel aan bepaalde voorwaarden te houden - er is nooit verteld wat die voorwaarden zijn. Toen later bleek dat een van de meisjes uit een jeugdinrichting was weggelopen, constateerde advocaat Drosten dat het OM niet meer kon controleren of zij zich aan de afspraak hield. Ook daarom zou vervolging moeten plaatsvinden, gaf hij op dat moment aan.