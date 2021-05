Familie rondzwervende Victor vestigt hoop op lokale politiek: ‘Het lijkt wel of niemand hem wil helpen’

Update & video Vijf gewonden door aangesto­ken brand in winkel, gezin met baby van dak gered

17 mei Bij een brand in een winkel aan de Weissenbruchstraat in Den Haag zijn in de nacht van zondag op maandag vijf mensen gewond geraakt. Het gaat om bewoners van woningen boven en naast het winkelpand, zegt een brandweerwoordvoerder. De politie laat weten dat de brand is aangestoken.