Familie Rothschild akkoord: Nederland mag schilderij Rembrandt voor 175 miljoen kopen

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven: ,,Met deze gezamenlijke aankoop maken we een van de mooiste werken van Rembrandt toegankelijk voor iedereen. Hiermee komt het werk, na honderden jaren, nu in publieke handen en zal dit ook voor altijd zo blijven. Zo kan iedereen genieten van dit schilderij met enorme culturele en historische waarde. De Vaandeldrager komt na een reis van eeuwen nu voorgoed naar huis.”



Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum: ,,Generaties lang is ervan gedroomd De Vaandeldrager terug te laten keren naar ons land. Nu zich de mogelijkheid voordoet, spannen we ons met vereende krachten in om deze Rembrandt voor de eeuwigheid voor Nederland te verwerven.”



Hij vertelt al vijf jaar bezig te zijn met de aankoop van De Vaandeldrager. Sinds de aankoop van Marten en Oopjen in 2016 heeft hij naar eigen zeggen goed contact met de Franse familie Rothschild, met name met de erfgenamen van Élie de Rothschild, van wie het schilderij was.