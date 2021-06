Familie-uitje met tuktuk eindigt in nachtmerrie: ‘Die mensen zitten in een rollercoaster‘

Dode en drie gewonden nadat tuktuk met familiele­den van dijk afraakt: ‘Wil je niet meemaken, verschrik­ke­lijk’

11 juni Op de Rijnbandijk in het Gelderse Kesteren is vrijdagavond een ernstig eenzijdig ongeluk gebeurd. Daarbij is een dode gevallen, drie mensen raakten gewond. Een tuktuk is van de dijk geraakt en in een tuin beland.