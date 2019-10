Familie van verdachte bioscoopmoorden: ‘het ging niet goed met hem’

Ocean Cleanup lanceert nieuw me­ga-apparaat om rivieren ‘plastic­vrij’ te maken

26 oktober Het team van The Ocean Cleanup van uitvinder en ondernemer Boyan Slat, heeft vanavond in Rotterdam hun nieuwe ‘schoonmaakmachine’ en bijbehorend megaproject onthuld: the Interceptor. Een enorm apparaat dat de rivieren moet schoonvegen van plastic en andere troep. Want: wat heeft het voor zin om de oceaan schoon te maken als de rivieren maar rotzooi blijven aanvoeren?