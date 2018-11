Familie vermoorde Maijkel (27) verbijsterd over liquidaties

Rechter wijst eis af: landelijke intocht Sinter­klaas kan gewoon doorgaan

16:52 De landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad kan zaterdag in ongewijzigde vorm doorgaan. De voorzieningenrechter in Haarlem stelt de stichting Majority Perspective (MP), dat in een kort geding aanpassingen aan het kinderfeest eiste, in het ongelijk. De stichting werd niet-ontvankelijk verklaard.