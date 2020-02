Familieavond eindigt in nachtmerrie: moeder in voet geschoten, zoontje (10) valt overvaller aan

VIDEOEen intiem samenzijn van een familie uit Hoogezand eindigde op oudejaarsdag in een ware nachtmerrie. Een overvaller bestormde hun woning met een pistool en schoot meerdere keren wild om zich heen, onder andere in de voet van de moeder. Haar 10-jarige zoon wist de overvaller te verjagen door de papfles van zijn zusje tegen zijn hoofd te gooien.

De 30-jarige moeder van het gezin is op oudejaarsdag met haar kinderen van 10 en 1 jaar op bezoek bij haar ouders aan de Transportweg in Hoogezand. Ze willen samen het nieuwe jaar inluiden. ,,We hebben een hele heftige periode achter de rug waarin mijn moeder haar chemotraject afrondde. We wilden samen zijn om het nieuwe jaar in te luiden in de hoop dat het ons positiviteit en gezondheid zou brengen”, vertelt ze in Opsporing Verzocht.

Liefdevol

De avond verloopt zoals ze het voor ogen heeft: liefdevol en intiem. Er wordt buiten vuurwerk afgestoken en binnen maakt oma lekkere hapjes klaar. Maar ongeveer twee uur voor de jaarwisseling slaat de stemming volledig om. ,,Op een gegeven moment komt mijn zoon de keuken in en zegt dat hij iemand bij de deur heeft gezien. Wij gingen kijken, maar zagen niemand. Toen zeiden we tegen hem: dit heb je je vast verbeeld.” Een paar minuten later ziet de moeder zelf ook iemand bij de deur. ,,Op het moment dat ik dat tegen mijn ouders zeg komt er iemand met getrokken pistool de woning binnenlopen.”

De gemaskerde man is zeer agressief, richt het pistool op de grootouders en schreeuwt om geld. Het gezin staat doodsangsten uit en weet zich geen houding te geven. Oma kijkt verschrikt om zich heen en staat met een groot mes in haar handen. Haar dochter probeert haar te beschermen.

Bekijk hieronder de reconstructie.

Wapen op onschuldig kind

,,Ik ben toen voor mijn moeder gaan staan. Zo van, mam doe alsjeblieft niets doms“, vertelt de moeder van de kinderen. Terwijl de gemoederen in de hal hoog oplopen, komt opeens het 10-jarige zoontje aangelopen. Hij heeft de papfles van zijn zusje in zijn handen en gooit deze hard richting het hoofd van de overvaller.

De man schrikt en richt het wapen vervolgens op de jongen. ,,Toen voelde het alsof de grond onder onze voeten vandaan zakte. Je weet niet waar zo'n iemand toe in staat is. Als hij al een wapen op een onschuldig kind kan richten. Een kind dat alleen maar vraagt of hij zijn familie met rust wil laten”, stamelt de moeder. De overvaller lost vervolgens meerdere schoten. Eén van de kogels gaat dwars door de voet van de moeder.

Hij durft niet meer

De overvaller slaat vervolgens op de vlucht. ,,Mijn vader rende achter hem aan en toen zag ik het bloed. Ik voelde een enorme pijn, en toen merkte ik dat ik geraakt was. Het deed echt ontzettend veel pijn. Toen we in het ziekenhuis aankwamen, bleek dat er vijf kogelstukjes in mijn voet zaten. De kogel was stuk gegaan.”

Ruim een maand later gaat het naar omstandigheden goed met het gezin. Lichamelijk gaat het wel beter dan geestelijk, zegt de moeder. ,,Ik heb een zoon waar ik mij veel zorgen om maak. Normaal gesproken ging hij iedere vrijdag bij opa en oma slapen, maar sinds dat het is gebeurd, durft hij het niet meer.”

De logeerpartijtjes waren voor de ouders van grote betekenis. ,,Dat was iets waar mijn ouders zich aan vasthielden. Helemaal in tijd van ziekte. Die kleine jongen kwam iedere vrijdag. We maakten er iedere keer een gezellige avond van. Nou, dat is hen ook ontnomen...”