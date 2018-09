Familiedrama: ouders en twee kinderen omgekomen bij woningbrand Papendrecht

Update + VideoBij een grote brand in de Cremerstraat in Papendrecht zijn zaterdagochtend vier doden gevallen: een man en een vrouw, allebei 32 jaar oud, en twee kinderen: Esther (6) en Mordechai (4). De brand is mogelijk aangestoken.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in de woonwijk. De politie doet in meerdere witte tenten onderzoek. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet bekend. De korte, maar hevige brand was vanochtend snel geblust. Daarna moest de brandweer de deur met geweld forceren om het huis binnen te komen. Volgens buren kwam er daarna gele rook naar buiten. Eenmaal binnen werden de slachtoffers op de begane grond gevonden. Er is geprobeerd ze te reanimeren, maar dat was tevergeefs.

Hoewel nog niet duidelijk is hoe het vuur ontstond, is de brand mogelijk aangestoken. ,,Het is heel heftig. We willen graag weten wat er is gebeurd en houden alle scenario's open. We doen nu eerst onderzoek naar wat zich daarbinnen heeft afgespeeld'', zei een politiewoordvoerder vanmiddag.

Volledig scherm Bij het huis in de Cremerstraat is een witte tent opgezet. © Fotopersbureau Busink

Verhuizen

Buurtbewoners vertellen dat de man en vrouw onlangs uit elkaar zijn gegaan. Moeder en kinderen zouden eind deze maand gaan verhuizen. Het nieuwe adres van de kinderen en hun moeder was ook al bekend; ze zouden een paar straten verderop komen te wonen. De vader zou in het huis aan de Cremerstraat blijven.

De vader, een 32-jarige man genaamd Hengk, werd in Angola geboren en kwam op jonge leeftijd naar Nederland. Hij was bekend bij hulpverleningsinstanties, maar volgens buren maakte de man geen gestreste indruk en had hij nét weer werk.

Hoofdpijn

Op Facebook plaatste de man enige tijd geleden al een filmpje waarin hij volop klaagt over het feit dat hij een gezin heeft. Hengk klaagt dat hij in zijn grote huis maar heel weinig ruimte heeft voor zichzelf. ,,Ik heb alleen maar, om mijn spullen op te bergen, een kast onder de trap. Ik raad je aan: neem geen kinderen, neem geen vrouw of man, alleen maar hoofdpijn in je leven. Kinderen zijn leuk en lief, maar als je ze niet hebt, bespaar je jezelf een hoop ellende.''

Volledig scherm De politie doet in meerdere witte tenten onderzoek. © Victor Schildkamp De kinderen, Esther (6) en Mordechai (4) zaten op de Koningin Beatrixschool in Papendrecht.

Slachtofferhulp

Voor de woning zijn meerdere witte tenten opgezet. Over de schade is nog niet veel bekend. De buren kunnen in hun huis blijven. Voor hen wordt slachtofferhulp geregeld. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke is op het gemeentehuis deze middag ook in gesprek met omwonenden die getuige waren van het drama.



Volledig scherm Brand in de Cremerstraat. © Pieter van de Breevaart