Familieleden voortvluchtige ‘Bolle Jos’ Leijdekkers vervolgd voor witwassen

woede om c2000 / Met video Politiebon­den halen vernieti­gend uit naar Yesilgöz en dienen klacht in bij Arbeidsin­spec­tie

Bij grote en gevaarlijke operaties komen de levens van politiemensen onnodig in gevaar door ‘het al jaren haperende’ communicatiesysteem. De korpsleiding en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn al langere tijd op de hoogte van deze problemen maar grijpen niet in, schrijven de vier politiebonden in een brief aan korpschef Henk van Essen en veiligheidsminister Dilan Yesilgöz. De bonden NPB, ACP, ANPV en Equipe zijn het spuugzat en dienen een officiële klacht in bij de Arbeidsinspectie.