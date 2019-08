Fan AZ: ‘We gaan niet naar Amsterdam!’

Bij het stadion is te zien dat het dak van vak P weg is. Op de parkeerplaats achter de voetbaltempel liggen stukken dak en plastic. Paul Tol en zijn dochters staan bij het stadion en verwonderen zich over de schade. Tol zit iedere veertien dagen in het stadion met zijn jongste dochter Diana. Zijn andere dochter Elise gaat soms mee.

Tol is uitgesproken in zijn wensen voor de toekomst. ,,We gaan niet naar Amsterdam als we een ander stadion nodig hebben. Dan nog liever naar Telstar zonder dat iedereen daar bij kan zijn omdat daar maar 4000 mensen in kunnen. Een andere optie is Utrecht, maar dat is wel erg ver weg voor de fans.’’