Fans Eagles op de vuist met stewards, 'Superboeren' vluchten

Trainer Jan van Staa van Go Ahead Eagles was ontgoocheld. ,,Dit past bij geen enkele club en zeker niet bij Go Ahead'', reageerde hij bij FOX Sports. ,,Het is heel vervelend als de frustratie toeslaat en de mensen zich gaan misdragen. Hier beschadig je de club mee.''



In mei 2016 gebeurde op De Vijverberg in Doetinchem iets vergelijkbaars met toen enkele aanhangers van De Graafschap die over de schreef gingen. Zij konden het toen niet verkroppen dat de Eagles zich hadden verzekerd van promotie en vielen de spelers aan.en fans van Go Ahead Eagles het veld en raakten slaags met hun eigen stewards.