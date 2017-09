Fans Helmond ontkennen racisme na geweld

Zaakwaarnemer Stefano van Delden deed aangifte en verklaarde dat hij was aangevallen wegens zijn donkere huidskleur.



De fanatieke aanhang van Helmond Sport laat vanavond via advocate Gitte Stevens weten dat er een handgemeen is geweest tussen enkele jonge supporters en vier aanhangers van Ajax. ,,Er zijn over en weer klappen gevallen. Dit had niet mogen gebeuren maar het moet wel in het juiste perspectief worden geplaatst. Er is absoluut geen sprake van racistische motieven. Namens de supportersgroep van Helmond Sport worden excuses aangeboden.''



De politie maakte vandaag bekend dat onderzoek is ingesteld naar de vechtpartij. Er is nog niemand aangehouden. Helmond Sport heeft stadionverboden aangekondigd voor de daders.