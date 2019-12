Farmers Defence Force betreurt kwetsen mensen met uitspraak over nazi-Duitsland en Jodenvervolging

,,Gisteren zijn door de voorzitter van de FDF vergelijkingen gemaakt tussen de Tweede Wereldoorlog en bedreigingen waar Nederlandse boeren momenteel mee te maken hebben. Het is nooit onze bedoeling geweest om mensen daarmee te kwetsen en wij betreuren dit. Wij zijn echter van mening dat een aantal vergelijkingen van toepassing zijn en zorgelijke overeenkomsten vertonen”, aldus het bestuur zaterdagavond laat in een verklaring.

Van den Oever deed zijn uitlatingen in het provinciehuis in Den Bosch waar werd gesproken over de stikstofproblematiek.