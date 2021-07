Fascinerend en angstaanjagend tegelijk: dit is Henry uit Venezuela, nu een Ossenaar

video Derde prik in zicht? ‘Aantal extra antistof­fen indrukwek­kend, zeker bij ouderen’

9:37 Pfizer pleit voor een derde prik als booster, omdat het vaccin na zes maanden minder effectief lijkt te worden. In Nederland zijn de eerste ouderen een half jaar geleden ingeënt. Moeten zij snel een extra vaccinatie krijgen om te voorkomen dat de ziekenhuizen dit najaar weer vol liggen met coronapatiënten? Of is dat vooral in het voordeel van de farmaceut, die zo extra vaccins verkoopt?