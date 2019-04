Fatale treinexplosie veroorzaakt door vuurwerkbommen

Politie zag ernst situatie niet in na arrestatie Mitch

7:02 De Haagse politie heeft niet in de gaten gehad hoe ernstig het incident rond de arrestatie van Mitch Henriquez op 27 juni 2015 was. Ze was daarom niet voorbereid op een grootschalig optreden toen de rellen uitbraken. Dat staat in een studie die in opdracht van de politie is uitgevoerd.