FD verbreekt banden met correspondent Ans Boersma

De hoofdredactie van Het Financieele Dagblad (FD) verbreekt de banden met correspondent Ans Boersma. De krant laat in een verklaring weten het vertrouwen in Boersma te hebben verloren door het achterhouden van informatie over haar relatie met een Syriër die afgelopen najaar in Nederland is gearresteerd op verdenking van deelname aan de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra.

De hoofdredactie voerde enkele intensieve gesprekken met haar. Boersma werd gisteren Turkije uitgezet, het Openbaar Ministerie verdenkt haar van valsheid in geschrifte. Turkije liet weten dat Ans Boersma is uitgezet omdat zij banden zou hebben met Jabhat al-Nusra.

Onvoldoende

In de gesprekken met het FD in de afgelopen dagen heeft Boersma volgens de de krant onvoldoende duidelijkheid kunnen verschaffen over haar rol. ,,Op basis van de gesprekken is de voorlopige conclusie dat Ans Boersma drie keer nalatig is geweest in de informatie die zij aan de hoofdredactie heeft verstrekt. Boersma is in februari 2017 als freelance correspondent voor het FD in Turkije aan de slag gegaan. Voorafgaand aan haar benoeming is haar eind 2016 nadrukkelijk gevraagd naar de beweegredenen om zich in Turkije te willen vestigen. Daarbij is expliciet de vraag gesteld of er persoonlijke motieven aan ten grondslag lagen om naar Turkije te willen gaan zoals een relatie. Haar antwoord was ontkennend.’’

Als het FD had geweten dat Ans Boersma een jaar eerder een relatie had gehad met een Syriër die via Turkije naar Nederland was gevlucht, zou dat voor het FD een belangrijke reden zijn geweest haar niet als freelance correspondent aan te trekken.

Nagelaten

In november 2017, toen haar ex in de publiciteit kwam in het Balie-incident, informeerde zij het FD evenmin. Ook na de arrestatie van haar ex-vriend op 30 oktober 2018 heeft Ans Boersma nagelaten de hoofdredactie op de hoogte te stellen van haar voormalige relatie. ,,Daarmee waren er drie momenten waarop Ans Boersma het FD had moeten inlichten. De hoofdredactie is diep teleurgesteld over haar nalatigheid. De vertrouwensrelatie is hierdoor ernstig geschaad. Om deze reden heeft het FD vrijdag aan Ans Boersma meegedeeld dat zij niet meer voor ons kan werken.’’