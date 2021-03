FDF daagt D66-lijsttrekker Kaag voor rechter wegens smaad en laster

Dat stelt FDF-voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert. ,,Ook heeft ze gezegd dat wij in Groningen een deur uit het provinciehuis hebben gereden en hekken omver hebben gereden.’’ Dat incident gebeurde eind 2019 tijdens boerenprotesten. ,,Maar dat waren wij helemaal niet.’’ Het was een actie van boerenbelangenorganisatie LTO, stelt Van den Oever.



Kaag deed haar gewraakte uitlatingen in januari in het televisieprogramma Nieuwsuur. ,,Farmers Defence Force, die eerst de hekken omrijdt, journalisten bedreigt en uiteindelijk dan wel door het kabinet ontvangen wordt. Dat vind ik ondenkbaar’', zei ze.

D66 halveren

Quote We zijn niet vergeten dat het halveren van de veestapel een plan is van D66. Ons plan is nu om D66 te halveren FDF-voorman Mark van den Oever De FDF maakt eerder al bekend dit jaar actie te gaan ondernemen tegen mensen die volgens de actiegroep de FDF ten onrechte beschuldigen. ,,Die komen allemaal voor het hekje. Dat we beginnen met Kaag is omdat we met D66 nog wel een appeltje te schillen hebben. We zijn niet vergeten dat het halveren van de veestapel een plan is van D66. Ons plan is nu om D66 te halveren.’’



Dat de rechtszaak daags voor de verkiezingen van 16 maart dient, is toeval. ,,Maar het is wel fantastisch natuurlijk.’’ Volgens Van den Oever hebben de uitlatingen van Kaag de goede naam van de FDF aangetast, reden om in totaal 50 mille aan schadevergoeding te eisen.

Joden

Dat hijzelf de naam van de FDF in diskrediet heeft gebracht door bepaalde uitlatingen, wil er bij hem niet in. Van den Oever vergeleek in december 2019 de manier waarop boeren worden behandeld met de situatie van de Joden in de Tweede Wereldoorlog, wat hem op veel kritiek kwam te staan. Maar dat hij daarmee zelf de FDF schade heeft gedaan, daar is hij niet mee eens. ,,Ik denk dat dat wel meevalt. Maar dan nog: Kaag is een politicus, die moet bij de feiten blijven.’’

De minister is middels een aangetekende brief de kans geboden om de kwestie in den minne te schikken door 20 mille schadevergoeding te betalen en excuses aan te bieden. ,,Maar daar hebben we geen reactie op gehad.’’

Brandstichting

FDF is ook bezig met het voorbereiden van rechtszaken tegen de krant FD en de Avrotros. ,,Die omroep koppelde een brandstichting aan ons. Dat is later wel gerectificeerd, maar daarmee is de kous niet af.’’

De woordvoerder van Sigrid Kaag zegt kennis genomen te hebben van het bericht van FDF en komt nog met een reactie.

Volledig scherm Sigrid Kaag © ANP