FDF-voorman: 'Zolang het een beetje blikschade is, is het allemaal niet zo erg’

Afvaldum­ping boerenac­ties hindert verkeer: opruimwerk­zaam­he­den A1 begonnen

Meerdere wegen in het land zijn donderdagochtend afgesloten als gevolg van acties waarbij afval is gedumpt. Onder andere op de A1 bij Voorst en de A7 in Groningen, Friesland en Noord-Holland zijn de problemen groot.

