Feestende jongeren wijken uit naar hotels: ‘We zetten gasten buiten’

‘Feestje thuis is iets anders dan 24 jongeren in een bedrijfs­hal waar ze niet horen’

11:34 In Deventer beëindigde de politie dit weekeinde drie feestjes met tientallen mensen en werden alleen de bewoners van de drie huizen bekeurd. In Zutphen slingerde agenten vannacht alle 24 jongeren op de bon op een illegaal feest. Zijn de jongste corona-regels nu alweer onduidelijk? Nee, zeggen de politiechefs van beide steden. ,,De omstandigheden bepalen hoe we optreden.”