Feestgangers onwel na leegspuiten brandblusser in Tilburgse nachtclub

video Wat een leuk vluchtje met parachute had moeten worden eindigt in drama

16 juni Wat een plezierige vlucht achter een boot had moeten worden, liep gisterenavond in Gelderland gruwelijk mis. Door een rukwind schoot de parachute van de parazeiler opzij. Een persoon die op de oever van de Gelderse camping stond te kijken werd meegesleurd in de val. Beide betrokkenen zijn per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.