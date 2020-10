Feestvierder op boot blijkt besmet: tien agenten in quarantaine

Longarts over moeilijke keuzes: ‘Bij code zwart is vraag voor wie er plek is in ziekenhuis’

28 oktober Longarts Chantal Kroese maakt zich zorgen over de moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden nu alle ziekenhuizen in de regio steeds vaker vol liggen met coronapatiënten. ,,We maken ons op voor een lange winter en mogelijk ‘code zwart”, zegt de arts van het Ikazia Ziekenhuis. ,,De discussie zal dan niet alleen zijn of er op de ic een bed is voor iemand, maar ook voor wie er überhaupt plek is in het ziekenhuis.’’