Fenna's moeder is een complotdenker: ‘We vermijden onderwerpen om het gezellig te houden’

Zo’n jaar of vijf geleden viel me op dat mijn moeder behalve spirituele artikelen ook complottheorieën begon te delen op Facebook. Artikelen van, in mijn ogen, obscure bronnen. Ik kon erom lachen met vriendinnen. ,,Heb je het al gehoord? Poetin is geen man, maar een hagedis.’’ Gelukkig bleek mijn moeder niet écht te geloven dat Poetin een hagedis is. Ze legde me uit dat ze haar volgers wil laten kennismaken met niet-reguliere informatie. Hen wil uitdagen om ‘verder te kijken’, niets uit te sluiten.