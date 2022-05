Ferry T. doodde Renée (23) en stak haar vervolgens in brand: 18 jaar cel en tbs

Vermoorde Renée (23) was ‘prooi’ van verslaafde vuilnison­der­ne­mer: ‘Haar laatste uur was een hel’

De vermoorde Renée (23) was een ‘prooi’ van een zwakbegaafde en hallucinerende man die verslaafd was aan cocaïne en porno. Scheveninger Ferry T. (42) achtervolgde de populaire rugbyster, betastte haar, stak haar meerdere keren met een mes en verbrandde daarna haar lichaam. ,,Haar laatste uur is een hel geweest.”

10 mei