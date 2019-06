Festivals waarschuwen bezoekers voor hitte

Vanwege de tropische hitte hebben verschillende festivals zondag maatregelen genomen. Zo kunnen bezoekers van FortaRock in Nijmegen en Best Kept Secret in Hilvarenbeek gratis drinkwater halen bij de toiletten. Ook voor het concert van Marco Borsato in De Kuip zijn extra maatregelen genomen. Zo wordt er gewezen op schaduwplekken in het stadion.

Verschillende organisatoren geven tips om de hoge temperaturen op de festival te trotseren. ,,Stay hydrated! Het kwik kan weleens de dertig graden aantikken vandaag. Als het inderdaad zo warm wordt, raden wij aan om voldoende water te drinken. Op FortaRock kun je bij de toiletten gratis water drinken. Bovendien, smeer jezelf goed in”, schrijft de organisatie van het tweedaagse festival in het Gofferpark.

Ook Amsterdam Open Air raadt mensen aan goed te smeren. ,,We, the park & the artists are so ready for you. Don’t forget to use sunscreen & hydrate yourself today”, schrijft de organisatie op Instagram. Bezoekers kunnen hun eigen zonnebrand meenemen het terrein op, mits deze op waterbasis is.

Tropische dag

Bij Best Kept Secret in Hilvarenbeek hebben ze behalve de hitte ook last van een ander ‘probleem’. ,,De zondag van #bks19 is begonnen! Het wordt vandaag warm: zoek de schaduw op, smeer je goed in en doe het rustig aan. Bij ieder toiletblok is gratis drinkwater. Door het warme weer kan de eikenprocessierups uit de boom komen. Spot je een nest? Meld het bij de infobalie”, schrijft de festivalorganisatie.