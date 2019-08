Feyenoord laat qua shirtprijs iedereen achter zich

UPDATE ‘Dakcon­struc­tie AZ-stadion was door bezuini­ging veel te licht gebouwd’

13:29 De dakconstructie van het AFAS-stadion van voetbalclub AZ in Alkmaar is bij de bouw in 2005-2006 veel te licht uitgevoerd om kosten te besparen. ‘Een spaghetticonstructie. Ik wacht al 13 jaar tot het in zou storten.’