Feyenoord-supporters bezorgen politie Twente overwerk

De Feyenoord-supporters veroorzaakten aan het begin van de avond overlast in het centrum van Almelo tijdens de uitwedstrijd van hun club. De politie sommeerde hen de stad binnen een half uur te verlaten. Zo niet dan zouden ze worden opgepakt, zo meldde seizoenskaarthouder Vincent op Twitter.

De groep gaf gevolg aan de sommering en trok daarna naar Nijverdal. Daar veroorzaakten ze weer overlast in een café - ze zouden op de vuist zijn gegaan - waardoor ze het opnieuw aan de stok kregen met de politie. Die werd verbaal onder vuur genomen en sommeerde de supporters de kroeg te verlaten maar dat weigerden ze. Daarop ontruimde de Mobiele Eenheid (ME) de tent, zo meldt RTV Oost.

Agenten begeleiden de supporters naar hun auto's en escorteerden hen daarna Nijverdal uit. Het verkeer stond daardoor enige tijd vast in Nijverdal. Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.