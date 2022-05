Feyenoordfans lieten al overwinningstatoeage zetten en laten ‘m staan: ‘Gewoon nieuwe datum erbij’

Deze Feyenoord­fans tatoeëren nu al overwin­ning op hun lichaam: ‘Ze krijgen het écht wel voor elkaar’

Nog voordat Feyenoord de finale tegen AS Roma heeft gespeeld, lieten Edwin en Priscilla een overwinningstatoeage zetten. De tekst ‘Feyenoord Winner Conference League 2022’, prijkt op hun arm en been. ,,Dit was een once in a lifetime moment. Als ik dit niet had gedaan, had ik het mezelf nooit vergeven.”

25 mei