Fidan Ekiz: Ik kan het wel aan als Turken me een nestbevuiler noemen

Belager Israëlisch restaurant is toch bij zijn rechtszaak aanwezig

13:49 De Palestijn die 7 december de ruiten van een Israëlisch restaurant insloeg, is toch naar de rechtbank in Amsterdam gekomen. Of hij durfde, was onzeker. ,,Er zijn aardig wat bedreigingen binnen gekomen. En we willen niet dat hij wordt gefotografeerd en dat zijn foto wordt verspreid'', zei zijn advocaat vanmorgen. Verslaggever Cyril Rosman twittert live mee.