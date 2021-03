Fieldlab optimistisch over festivalzomer: ‘Politiek moet het aandurven’

Publiek gaat los op proeffesti­val in Biddinghui­zen: ‘Mensen om je heen, muziek, onwerke­lijk’

16:03 Het is vroeg in het jaar en fris, maar dat maakt de bezoekers van het proeffestival in Biddinghuizen zaterdag niet uit. Ze genieten van de sfeer, gaan op in de muziek. ,,Ik heb dit ontzettend gemist.’’