Figuren in witte pakken duiken op in uitgestorven straten

De ‘Guerilla Mask Force Nederland’ heeft vanavond op verschillende plekken in Nederland een korte demonstratie gehouden in de uitgestorven straten. De in witte beschermende kleding uitgedoste figuren protesteren al sinds enkele weken met een pop up ‘slavenmars’ als protest tegen de huidige coronamaatregelen.

Kort na de toespraak van premier Rutte waarin hij aankondigde dat Nederland op slot ging trokken verschillende gezelschappen de straat op met een spandoek met de tekst ‘Corona - Agenda 2021’. Met een robotachtige stem werd de draak gestoken met het coronabeleid van de overheid.

In de stille straten van onder andere Winterswijk weerklonken de frasen ‘Zelf nadenken brengt het algemeen welzijn in gevaar’, ‘Alleen laten sterven is naastenliefde’, ‘Alleen eenzaamheid is veilig’, ‘Wees altijd gehoorzaam’ en Óffer alles op voor hygiëne'.

Het kunstzinnig protest is vanuit Zwitserland en Duitsland naar Nederland overgewaaid. Op Black Friday passeerde het gezelschap een hele reeks gemeenten.

Complot

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk kreeg via de politie te horen dat de demonstratie rustig is verlopen. Agenten in twee surveillancewagens spraken kort met het gezelschap. Daarna was het voorbij.

Ook in Enschede lieten ze van zich horen. De demonstranten die de toespraak van Rutte in Den Haag verstoorden droegen ook onder meer een spandoek met zich mee waarop ‘corona = agenda 21’ stond.

Agenda 21 is een actieprogramma van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling, het werd in 1992 vastgesteld op de klimaatconferentie in Rio de Janeiro. Complotdenkers zien er echter een plan in waarmee een ‘globale elite de vrijheid van mensen wil afpakken’. Het complot zou volgens hen ook moeten leiden tot minder mensen op aarde.

